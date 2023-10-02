СК РФ займется случаем со школьницей, которая сломала позвоночник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России займется расследованием случая с девятилетней девочкой, которая была госпитализирована со сломанным позвоночником из школы в Новосибирске, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Новосибирской области. Сообщается, что ребенок получил травму, упав со сломанного стула во время перемены.

Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад о ходе доследственной проверки по факту травмирования несовершеннолетнего в Новосибирской области, — отметили в ведомстве.

Инцидент произошел 25 сентября в столовой, уточняет Telegram-канал Baza. По его данным, одной из учениц не хватило места и учитель дала ей дополнительный стул, который надломился, и девочка упала на спину. Сначала школьница не почувствовала острой боли, но дома уже не смогла встать с кровати. Родители отвезли ее в травмпункт, где врачи диагностировали перелом грудного позвонка и закрытый неосложненный перелом спинного позвонка.

Как утверждает Baza, ребенку потребуется реабилитация в два-три года: первое время ей нельзя будет сидеть, а ходить можно только в корсете. Родители пострадавшей считают, что педагог должна была предварительно проверить исправность стула.

Ранее сообщалось, что после получения травмы девочка просидела два урока, после чего учительница отправила ее домой, не показав медсестре и не позвонив родителям. Мать пострадавшей рассказывала, что при падении под поясницу ребенка попала ножка стула, что привело к кровоизлиянию в поясничном отделе и перелому грудного отдела.