СКР заинтересовался видео с массовой дракой мигрантов в Подмосковье Бастрыкин поручил проверить видео с массовой дракой мигрантов в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства массовой драки мигрантов в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба СК. По данным ведомства, соответствующее видео ранее распространилось в Сети. Следственные органы ГСУ СК России уже приступили к выполнению поручения.

Глава ведомства поручил представить доклад об обстоятельствах массовой драки в Московской области. В СМИ распространяется видео и информация о том, что в городе Балашихе Московской области между мигрантами произошла массовая драка. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по данной информации организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о массовой драке возле торгового центра во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двух 26-летних граждан одной из стран ближнего зарубежья, 23-летнего местного жителя, а также еще четверых участников конфликта в возрасте 36–47 лет — один из них является иностранцем. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, на пятерых участников драки составлены административные протоколы.