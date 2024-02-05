Следком возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Карелии

Фото: 27.mchs. gov.ru/Global Look Press

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы вертолета Ми-8 МЧС в Карелии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. По его данным, дело инициировано по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — уточнили в СК.

Также известно, что российские следователи рассматривают несколько версий крушения вертолета Ми-8, в числе которых ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники. Сотрудник оперативных служб сообщил, что экипаж в ходе полета о каких-либо неисправностях не сообщал. Перед вылетом из Петрозаводска борт прошел все обязательные процедуры, уточнил собеседник.

Установлено, что упавший вертолет принадлежит управлению МЧС России по Вологодской области. На его борту находились трое членов экипажа. К поисковым работам, осложняющимся погодными условиями, было привлечено более 140 специалистов и 33 единицы техники. В МЧС сообщили, что воздушным судном управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы они неоднократно привлекались к поиску и спасению людей.