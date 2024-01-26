Следком установил место запуска ракеты, сбившей Ил-76 Следком: сбившая Ил-76 ракета была запущена из села Липцы в Харьковской области

Фото: t.me/sledcom_press

Следователям удалось установить место размещения зенитной ракетной установки, из которой был выпущен снаряд, сбивший самолет Ил-76 в Белгородской области, сообщил СКР. Она располагалась в районе села Липцы в Харьковской области.

Установлена точка размещения зенитно-ракетного вооружения, поразившего самолет Ил-76 в Белгородской области <...> С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области, — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что сотрудники СКР продолжают обследовать место крушения. Они обнаружили человеческие останки и документы украинских военнослужащих. На некоторых частях тела погибших были найдены характерные татуировки.

Ранее СК России опубликовал видео с места крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. На кадрах можно заметить выжженный снег и работу следователей.