Следком раскрыл детали «пьяного» ДТП, где водитель сбил 10 человек СК РФ: сбивший 10 пешеходов житель Благовещенска был пьян

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ДТП в Благовещенске, где мужчина сбил 10 человек, в том числе детей, рассказал NEWS.ru старший помощник руководителя СУ СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский. Представитель ведомства подчеркнул, что водитель, устроивший аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ведомства, ДТП произошло на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири. В СК отметили, что нетрезвый водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов.

Пострадавшие доставлены в больницу. Несколько человек, включая несовершеннолетних, погибли на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — заявил Лубинский.

Ранее соседка виновника аварии в Благовещенске рассказала, что он злоупотреблял алкоголем. По словам женщины, мужчина работал охранником и иногда брал разовые подработки. Как подчеркнула соседка, она никогда не видела его трезвым.