Следком показал кадры с места гибели ребенка во время спортивных сборов Школьник утонул на спортивных сборах в алтайском селе Бочкари

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

10-летний мальчик погиб в бассейне оздоровительного комплекса в селе Бочкари Алтайского края, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в Telegram-канале. Заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

По данным ведомства, днем 28 июня ребенок пришел в бассейн в составе спортивно-оздоровительной группы, и, не умея плавать, зашел на глубину. Выбраться он уже не смог. Отмечается, что на школьнике не было спасательного жилета, а рядом в момент происшествия не находились сотрудники комплекса. Следовали уже опросили сопровождающих и работников бассейна, изъяли документацию, а также назначили необходимые судебные экспертизы.

Знакомая семьи в группе «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что вместе с мальчиком был брат. Утром 28 июня, в день происшествия, родители отправили их на спортивные сборы. О гибели старшего мальчика им сообщила не администрация лагеря, а сотрудник полиции. Приехавший в лагерь отец увидел, что тело старшего сына лежит около бассейна, а рядом в истерике находился младший мальчик. Похороны состоялись 1 июня.

Ранее на реке Обь в Барнауле погиб 15-летний подросток. Трагедия произошла, когда компания ребят отдыхала на необорудованном месте на берегу реки. Мяч отнесло течением воды. Мальчик бросился за ним, но выплыть обратно уже не смог. Заведено уголовное дело.