Следком не согласился с прокуратурой по делу о стрельбе в Петербурге СК: Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о стрельбе в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие обжалует решение районной прокуратуры Санкт-Петербурга об отмене уголовного дела о стрельбе у ТРК «Сити Молл», сообщила пресс-служба СКР. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональному управлению СК повторно возбудить дело.

В Санкт-Петербурге мужчина расстрелял человека из травматического пистолета из-за дорожного конфликта, после чего скрылся. По данному факту следственными органами <...> было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Однако постановление <...> в тот же день отменено прокурором Приморского района, — говорится в сообщении.

В СК отметили, что в связи с отменой производства невозможно провести весь комплекс следственных действий, которые позволили бы установить детали событий. Руководителю Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу поручено возобновить дело, также правоохранители должны разъяснить пострадавшему право обжаловать решение прокурора.

Ранее пострадавший при стрельбе у торгового центра рассказал, что повздорил со стрелявшим из-за парковочного места. Мужчина признался, что поставил автомобиль в неположенном месте.