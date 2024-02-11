Следком и прокуратура начали проверку обстоятельств пожара в Тольятти

Фото: Прокуратура Самарской области

На месте пожара в тольяттинской гостинице «Жара Beach Resort» начали работу правоохранительные органы Самарской области, сообщил координирующий их деятельность заместитель прокурора Автозаводского района Иван Овчинников. Там же находится заместитель прокурора города Иван Красин.

Прокуратурой организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при эксплуатации помещений гостиницы, — проинформировал Овчинников.

Сейчас принимаются меры к тушению пожара в Автозаводском районе Тольятти, затем к доследственной проверке приступят сотрудники регионального СК.

На данный момент устанавливается дополнительная информация о пострадавших, обстоятельства произошедшего и причины, предшествующие происшествию, — уточнила пресс-служба Следкома.

Ранее стало известно, что в тольяттинской гостиничном комплексе «Жара Beach Resort» на площади 800 квадратных метров начался крупный пожар. До прибытия спасателей здание смогли покинуть 12 человек. Сколько всего гостей находилось в помещении, до сих пор неизвестно. При пожаре пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. К ликвидации возгорания привлекли 105 человек и 29 единиц техники.