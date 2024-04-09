«След в форме воронки»: ребенок угодил в больницу после ДТП на самокате РЕН ТВ: в Петербурге 13-летний мальчик пострадал в ДТП на самокате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток на самокате получил серьезные травмы при ДТП в Санкт-Петербурге, сообщил РЕН ТВ знакомый с ситуацией источник. Школьник получил травму грудной клетки.

Собеседник телеканала рассказал, что 13-летнего мальчика доставили в медицинское учреждение. У подростка диагностировали множество ушибов и ссадин и поместили его в отделении нейрохирургии.

Парня 13 лет сбил автомобиль. Уехал в больницу, у него след на груди в форме воронки, — отметил источник.

О судьбе водителя автомобиля не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее при ДТП с участием автобуса в Петушинском районе Владимирской области пострадали 15 человек, информировало региональное Министерство здравоохранения. Как уточнили в ведомстве, пятеро из них были госпитализированы в местную районную больницу. Остальные пострадавшие были осмотрены медиками и отпущены домой, добавили в Минздраве. Жертв в результате аварии не оказалось.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что местный тренер по велоспорту Максим Раилко погиб в результате аварии. По его словам, в происшествии также пострадали четыре воспитанника велошколы, которые ехали на сборы.