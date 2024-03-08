Сладков заявил о ночной атаке ВСУ на позиции ВС РФ под Работино

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военкор Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что ночью штурмовая группа ВСУ атаковала позиции российских военных, расположенные в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. По словам журналиста, атаки противника были успешно отражены. Министерство обороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

Штурмовая группа противника попыталась захватить часть позиций 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Противник остановлен огнем артиллерии, уничтожен пикап и 15 человек, — сообщил Сладков.

Военкор добавил, что в ходе столкновения также применялись беспилотники со сбросом боеприпасов. По его словам, пятерым штурмовикам ВСУ удалось отступить.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные улучшили свое положение в Запорожской области. По его словам, ВС РФ продвинулись на запад от населенного пункта Вербовое к селу Работино. Рогов отметил, что там продолжаются бои, украинские военные массово применяют разведывательные и ударные FPV-дроны.

7 марта RT опубликовал видео с поражением блиндажа ВСУ в Работино ударом дрона-камикадзе. Военкор Влад Андрица подчеркнул, что наступательная операция продолжается, в ней круглосуточно задействованы операторы БПЛА.