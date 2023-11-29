Сладков развеял слухи о заходе ВСУ в Горловку в ДНР Сладков: информация о заходе ВСУ в Горловку не соответствует действительности

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Сладков со ссылкой на мэра Горловки в ДНР Ивана Приходько опроверг информацию о том, что ВСУ заходят на территорию города. Как он пояснил в своем Telegram-канале, он связался с главой населенного пункта лично.

Мне стало интересно, я связался с мэром Горловки Иваном Приходько, спросил, есть такое или нет. Иван Сергеевич ответил: «Ничего о таких случаях не знаю, можешь смело опровергать». На этом я и успокоился, — написал Сладков.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Артемовское (Хромово) в ДНР. Это сделали подразделения Южной группировки войск. За сутки отражены три атаки украинских штурмовиков в районах Шум, Артемовского и Клещеевки. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, пять танков и 12 автомобилей на Донецком направлении, пояснили в МО РФ.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что взятие под контроль Артемовского говорит об очередной победе Вооруженных сил РФ, это позволит российским войскам двигаться вперед. По его словам, не стоит ждать резкого наступления ВС РФ, однако будет продолжено постепенное взятие под контроль населенных пунктов с целью выхода на госграницы административной территории ДНР.