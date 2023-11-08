Сладков рассказал, для кого опасны ракетные атаки ВСУ Сладков: ракетные атаки ВСУ могут угрожать любому российскому городу

Фото: МО Украины

Ракетные атаки со стороны ВСУ опасны для любого города России, написал в Telegram военный корреспондент Александр Сладков, комментируя отсутствие информации об обстрелах центра Донецка. По его словам, Киев не оставил свои планы, потому наносит удары и по центру, и по окраинам столицы ДНР и других российских городов.

Мы говорили о том, что в сводках обстрелов центра Донецка больше нет. Оказывается, противник не оставил свои планы, наносит удары и по центру, и по окраинам столицы ДНР, показывая, что потенциал у него есть, и не все связано с Авдеевкой, что он дальше будет наносить удары. Ракетные атаки возможны и несут опасность для любого города, допустим, для Крыма, Белгородской, Брянской, Курской областей. Мы готовы к отражению этих атак, — написал он.

Также Сладов указал на активность ВСУ под Работино, однако темпы продвижения там ниже, чем летом. Кроме того, украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра, в районе населенного пункта Крынки.

Мы стреляем по островам, прежде всего, по острову Казачий, где противник пытается сформировать свои новые позиции, — резюмировал он.

Ранее Сладков заявил, что Авдеевка дается российским подразделениям тяжело. Он призвал молиться за солдат, которые продвигаются вперед, замыкая кольцо. Вместе с тем военкор отметил успехи российских войск, поскольку по Донецку стали стрелять гораздо меньше.