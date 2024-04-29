Сладков связал нападение на полицейских в КЧР с деньгами Запада Сладков: на полицейских в КРЧ напали, как только «пошли западные транши»

Фото: СУ СК России по КЧР

Мотивация возникновения новых террористических ячеек и активизация боевиков, наподобие тех, что устроили нападение на пост ДПС в Карачаево-Черкесии, заключается в деньгах, считает военный корреспондент Александр Сладков. В своем Telegram-канале он выразил уверенность, что такие группировки перешли к активным действиям, как только «пошли западные транши».

Вон в Карачаево-Черкесии второе нападение на полицейских. <...> Пришла пора прижигать эти язвы. А «папа» всего этого подполья — Запад, европейские и американские деньги. Не религия, не борьба за справедливость, не какая-то стратегия, — написал журналист.

Нападение произошло вечером 28 апреля, преступников было пятеро. Злоумышленники подъехали на автомобиле ВАЗ-2109 к наряду ДПС, бросили в сотрудников взрывное устройство и открыли стрельбу из автоматического оружия. По данным регионального СК, два полицейских погибли, они были прикомандированы УМВД России по Курганской области. Нападавших ликвидировали ответным огнем.

Главное управление МВД по Карачаево-Черкесской Республике опубликовало кадры с места нападения. На кадрах виден расстрелянный автомобиль УАЗ «Патриот», у него пробиты колеса, на лобовом стекле и капоте заметны следы от выстрелов. На асфальте разбросаны гильзы, рядом с местом нападения лежит автомат.