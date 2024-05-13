Сладков предсказал ВСУ возмездие за обстрелы Белгорода Сладков: мы берем под контроль села, из которых ВСУ обстреливали Белгород

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Киев навлек на себя возмездие в Волчанске. Журналист в Telegram-канале заявил, что российские войска двигаются вперед.

Ага, как же! Это Волчанск что ли в «серой зоне»!? Мы идем вперед, а враг бежит. Мы берем под контроль населенные пункты, из которых ВСУ обстреливал Белгород, — написал военкор.

Сладков также прокомментировал ситуацию на Донецком участке фронта. По его словам, служащие ВС РФ бьются на сильно укрепленной оборонительной линии противника. 5-я бригада, уточнил Сладков, штурмует Красногоровку.

Тяжело идет, но идет, — добавил журналист.

Военкор отметил, что на последних кадрах представлено окровавленное тело на носилках. Это погибший солдат противника, пояснил Сладков. Украинцев погибших и пленных нынче много, заключил журналист.

Ранее СМИ сообщили, что Вооруженные силы России закрепляются на окраине Волчанска на территории Харьковской области. По данным журналистов, ВС РФ также расширяют зону контроля, бои идут в районе мясокомбината, активно работают российские авиация и артиллерия. В Минобороны соответствующую информацию не комментировали.