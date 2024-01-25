Сладков показал защищавшие от бомбежек сталинградские бронеколпаки

Фото: Силантьев Евгений/ТАСС

Обеспечение безопасности на улицах Белгорода

Военкор Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале видео из Волгограда, показав бронеколпаки на одного-двух человек, которые защищали жителей Сталинграда от бомбежек во время Великой Отечественной войны. По его словам, это полезный опыт советских времен.

На заводах, которые работали даже во время Сталинградского сражения, у рабочих станков устанавливали защитные бронеколпаки на одного-двух человек, чтобы рабочий, если тревога застала его у станка, быстро заскакивал в бронеколпак и спасался. Интересный вариант, — рассказал Сладков.

Военкор отметил, что огневые налеты ВСУ в наши дни снова вынуждают искать средства защиты для людей, которых воздушная тревога застала на улице или на работе. Так, в Белгороде на улицах делают укрытия из бетона, указал он.

Ранее Сладков опубликовал видео развертывания ложной российской системы ПВО. На кадрах, сделанных в ходе учений на полигоне, российские военные накачали насосом надувной макет зенитного ракетного комплекса — предположительно, С-400. Перед этим военкор также отмечал, что Россия преуспела в создании военной робототехники, включая машины разминирования «Уран-6». По его мнению, роботы РФ могут составить конкуренцию западным странам на мировом рынке.