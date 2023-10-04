Сладков показал, как пленные ВСУ обедают в «несколько смен» Сладков: украинские военные в плену обедают в несколько смен

Фото: МО Украины

В зоне проведения спецоперации резко увеличилось количество пленных со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале. По его словам, места содержания переполнены, людей кормят в «несколько смен».

Не могу назвать точное количество находящихся в плену, но, снимая репортаж для «Вестей недели», увидел, что украинские военные обедают в несколько смен. Огромный зал заведения не может вместить всех сразу, — написал журналист.

Военкор также опубликовал видео, снятое во время обеда пленных солдат ВСУ. На кадрах видно, что людей очень много, а в столовой безостановочно звучат слова «большое спасибо».

Сладков рассказал, что пленные выполняют несложную работу по содержанию территории. Многие маршируют и хором поют советские военные песни. По словам военкора, все соблюдают «железную дисциплину», а за выполнением порядка смотрят сами же украинцы, назначенные старшими групп.

О переходе в плен ни один из опрошенных нами не жалеет, — добавил Сладков.

Ранее журналист изучил меню, которым кормят пленных ВСУ. Как заявил Сладков, питание у них лучше, чем когда-то получал сам военкор в ВС России. Так, в рацион украинских солдат входят щи, ячневая каша, тушеная свинина, овощной салат и кисель.