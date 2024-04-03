Сладков показал хитрость, с помощью которой ВС РФ обманывают ВСУ Военкор Сладков опубликовал кадры приманки для ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором голос за кадром рассказывает о приманке для ВСУ. На кадрах видна созданная российскими военнослужащими отвлекающая позиция, на которой воспроизведен военный быт. Журналист назвал такой подход «шедевром».

Я не знаю, чей это шедевр. Не знаю, кто сделал и снял. Но не прелесть ли? Как хочется, чтоб мы научились массово дурить противника. Инициативные командиры так и делают, — пишет военкор.

Ранее гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил, что ВСУ начали использовать скрытые радиомаяки на дронах с целью выявления мест дислокации российских подразделений. По его словам, радиомаяк может передавать сигнал в течение длительного времени и на большие расстояния. Он предупредил, что из-за этого трофеи в виде украинских дронов могут обернуться ударами по опорным пунктам.

Тем временем Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских военных сообщило, что фронт ВСУ может обрушиться, если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте. Среди факторов, которые поспособствуют этому, назвали численное преимущество и массовое применение планирующих авиабомб ВС РФ.