Сладков опубликовал символичное фото магазина в Коминтерново Сладков: после взятия под контроль Авдеевки то же самое произойдет со Славянском

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале фото единственного работавшего в 2018 году магазина в населенном пункте Коминтерново в ДНР и подчеркнул, что снимок символичен. Журналист пояснил, что теперь эта территория, даже если магазин больше не существует, находится в глубоком тылу ВС РФ, а после произошедшего взятия под контроль Авдеевки то же самое произойдет со Славянском.

Этот магазин частенько обстреливали, он стоял в 400 метрах от линии фронта. <...> На этой окраине Коминтерново, на улице, на которой стоял этот магазин, жил всего один человек из-за постоянных обстрелов. Из глубины поселка жители бежали к этому магазину бегом, быстро покупали что надо у продавщицы со свечкой в руках (электричества не было) и бежали обратно, — написал он.

Сладков подчеркнул, что теперь этот магазин, если его здание сохранилось, находится в глубоком тылу, а в Коминтерново тишина. Он уверен, что так будет и с Авдеевкой, и со Славянском.

Кто в такое верил в 2014–2022 годах? Мало кто. Теперь понимаем — планы реальные, — добавил он.

Ранее Сладков написал, что российские войска сейчас двигаются в сторону Работино, которое, как и Орехов, обязательно возьмут. Он предположил, что на Кураховском направлении, в Угледаре и Времевском выступе украинские силы попадут в «котлы». Военкор посоветовал после взятия Авдеевки не торопиться и последовательно продвигаться к Славянску, который во многом стал символом борьбы Донбасса.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о взятии населенного пункта Авдеевка, расположенного на территории ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. В Минобороны пояснили, что продвижение российских войск не предавалось огласке до полного взятия города под контроль РФ. Взятие населенного пункта позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.