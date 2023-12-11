Сладков объявил о следующей цели российской армии после взятия Марьинки Военкор Сладков заявил, что ВС России двинутся через Георгиевку на Курахово

Фото: МО РФ

После взятия Марьинки ВС России двинутся через Георгиевку и Максимильяновку к Курахово в ДНР, написал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, Курахово расположено в 10 км от Марьинки и является крупным транспортным узлом Донбасса, который пока контролируют ВСУ.

Марьинка — русская пехота for all time! Мы давим ВСУ и движемся в сторону Георгиевки! Георгиевка, Максимильяновка — это следующие небольшие сёла на нашем пути к вожделенному Курахову. А Курахово (10 км от Марьинки) — это крупный транспортный узел Донбасса, который пока контролируют ВСУ, — сообщил Сладков.

Он добавил, что на данный момент российские 5-я мотострелковая бригада и 150-я мотострелковая дивизия добивают врага в Марьинке. По словам Сладкова, часы бьют последние удары для украинских войск в этом городке, который украинцы пытались превратить в неприступную крепость.

Накануне, 10 декабря, Telegram-канал Readovka сообщил, что бойцы Вооруженных сил России установили флаг РФ в южной части Марьинки на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. По данным канала, российские войска обошли город с юго-запада и заняли окраины. Тем временем в самом населенном пункте продолжаются бои.