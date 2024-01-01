Сладков обвинил ВСУ в преднамеренном ударе по мирным целям в Донецке

Фото: Kremlin Pool,/via Global Look Press

Вооруженные силы Украины в ночь на 1 января преднамеренно нанесли удар по мирным кварталам Донцека, заявил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Александр Сладков. По его мнению, такое обострение ситуации может быть основано на определенных обещаниях Киеву со стороны НАТО.

Украинские военные ударили преднамеренно по мирным кварталам Донецка. Сообщают, что очередной раз пострадала гостиница «Донбасс Палас», но в ней нет ни военных штабов, ни расположений каких-либо подразделений, ни проживающих военачальников. <...> Враг уверенно обостряет ситуацию. Вероятно, после каких-либо обещаний НАТО пролонгации поддержки ВСУ, не иначе, — написал Сладков.

О массированном ударе по Донецку в ночь на 1 января вскоре после полуночи сообщили оперативные службы региона. По их данным, в результате происшествия в центре города есть жертвы, однако их точное число не называлось. В дальнейшем сообщалось, что в результате обстрела был убит военкор. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, в результате новогоднего обстрела погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.

В свою очередь мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в Буденновском районе города оказались повреждены многоквартирные дома и автомобиль на улице Независимости. Кроме того, в Ворошиловском районе произошло несколько возгораний, в отдельных местах пострадали трубы центрального отопления.