«Не время подзуживания и криков о мести»: Сладков об ударах по Белгороду Сладков заявил, что после ударов ВСУ по Белгороду не время для мести

Фото: МЧС РФ

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что не хочет, чтобы мирные люди на Украине страдали от возможных ударов России в ответ на прилеты по Белгородской области. При этом он отметил, что до начала спецоперации ЛДНР сдерживали Минские соглашения, сейчас же их нет. По его мнению, удары по Белгороду — это не промахи, а выбор определенных жилых зон.

Я уверен в хладнокровии нашего военного руководства. Сейчас не время подзуживания и криков о мести. Военные знают, что делать. Главное, чтоб мы все четко увидели сатисфакцию. Мы не связаны никакими соглашениями ни с мерзкой Европой, ни с живодерами из военных кругов Англии и США. Но. Лично я не хотел бы, чтоб в ответ страдали мирные люди на Украине. Военные находятся на войне, — написал Сладков.

Telegram-канал «112» сообщал, что при обстреле Вооруженными силами Украины центра Белгорода погибли 13 человек. По данным канала, 57 человек, в том числе 12 детей, числятся пострадавшими в результате атаки. Удар пришелся по жилому сектору. Жители Белгорода пожаловались на закрытые бомбоубежища после массированной атаки. Сотрудники одной из управляющих компаний Белгорода, которая обслуживает дома, где находятся укрытия, обещали открыть доступ к подвалам.