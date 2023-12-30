Скворцова рассказала о помощи пострадавшим в Белгороде Скворцова: специалистов ФМБА привлекли для помощи пострадавшим в Белгороде

Фото: МЧС РФ

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) привлечены для помощи пострадавшим в Белгороде, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова. По ее словам, которые приводит ТАСС, в состав отряда входят хирурги, анестезиологи и другие профильные специалисты, при необходимости сотрудники ФМБА могут провести операцию в полевых условиях.

Для спасения пострадавших в Белгороде привлечены специалисты сводного медицинского отряда ФМБА России. Медицинский спецназ ФМБА — это анестезиологи-реаниматологи, хирурги, другие профильные специалисты. Отряд имеет в своем распоряжении реанимобили, операционные на колесах, перевязочные — для оказания первой помощи раненым, при необходимости — проведения операций в полевых условиях и транспортировки их в стационары, — сказала Скворцова.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем 30 декабря. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. В ведомстве указали, что российские средства ПВО перехватили ракеты и большую часть снарядов.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, этот обстрел стал самым тяжелым за последние два года. В результате произошедшего погибли 14 человек, трое из которых дети. Ранения получили еще 108 граждан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за атаками по Белгороду стоит Великобритания. По ее словам, ответственность за теракт лежит на странах Евросоюза, которые занимаются поставками оружия на Украину.