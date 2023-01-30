Скрывавшийся от силовиков россиянин превратил квартиру в помойку Призывавшего к свержению власти безработного из Рязанской области задержали полицейские

Фото: РИА Новости

Жителя Рязанской области, призывавшего к свержению власти путем силового захвата, задержали сотрудники силовых структур, передает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным собеседника агентства, задержанным оказался 36-летний безработный сторонник оппозиционера Алексея Навального. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Как указали в агентстве, мужчина месяцами не выходил из дома, опасаясь визита силовиков. Из-за этого его квартира превратилась в помойку.

В Telegram-канале РИА Новости опубликовали видео, запечатлевшее проникновение в квартиру к «революционеру». После того как силовики ворвались в жилище к мужчине, на месте они обнаружили горы мусора и пустых бутылок.

Ранее адвокат Дмитрий Захватов рассказал, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире участницы группы Pussy Riot Риты Флорес. В рамках следственных мероприятий силовики изъяли из дома всю технику. Флорес проходит свидетелем по уголовному делу в отношении издателя «Медиазоны» (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) Петра Верзилова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов).