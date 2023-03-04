«Скрысила»: воспитанницу детдома жестоко избили за раскрытый секрет «Газета.ru»: воспитанницу детдома в Североуральске избили за жалобы на курение и распитие алкоголя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тринадцатилетнюю воспитанницу детского дома в Североуральске Свердловской области избила ее 17-летняя сожительница. В Сети появились кадры с места драки. Как рассказала «Газете.ru» очевидица произошедшего, младшая соседка получила по голове после того, как пожаловалась воспитателям на то, что ее соседки распивают спиртные напитки и курят в помещении.

Я не первый день знакома с этой девочкой, которая избила. И жила я с ними много лет. Вообще началось все из-за того, что якобы эта девочка, которую избили, «скрысила» воспитателю, что они пьют и «пыхают». Как утверждала девочка, которая избила другую, она просто хотела поговорить с ней, но та не хотела, и из-за этого произошла драка, — сказала собеседница издания.

По ее словам, сейчас пострадавшую уже выписали из больницы.

Ранее в подмосковных Люберцах несколько девочек-подростков избили сверстницу и сняли процесс на видео. На записи видно, как группа из трех-четырех несовершеннолетних по очереди наносит девочке удары руками и ногами. Прокуратура Московск­ой области и Люберецкий отдел подмосковного главка СК РФ организовали проверку в связи со случившимся.