В Новокузнецке подросток остался без глаза в тире Бастрыкин взял под свой контроль инцидент с ранением подростка в тире в Кузбассе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новокузнецке медики несвоевременно оказали помощь 17-летнему подростку, который лишился глаза в результате ранения в тире, говорится в Telegram-канале следственного управления СК по Кемеровской области. В ведомстве подчеркнули, что в парке отдыха мужчина выстрелил в глаз юноше из пистолета. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Кемеровской области доложить ему о ходе проверки по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

В средствах массовой информации сообщалось, что 22 июня 2023 года в тире одного из парков культуры и отдыха в Кемеровской области мужчина из пистолета выстрелил в глаз 17-летнему подростку. По данным СМИ, медицинская помощь пострадавшему врачами была оказана несвоевременно, в связи с чем спасти орган зрения не удалось. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Кемеровской области — Кузбассу А. С. Безукладникову доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах, — говорится в заявлении ведомства.

Следственные органы СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу организовали проведение процессуальной проверки.

По информации Mash Siberia, подросток подрабатывал в тире, куда пришел мужчина с двумя детьми. Юноша провел с посетителями инструктаж и выдал мальчику пистолет. В какой-то момент взрослый выхватил у ребенка оружие и выстрелил, пуля попала подростку в глаз. Канал сообщил, что стрелявший вызвал скорую и не отрицал своей вины. По данным Mash Siberia, он дал пострадавшему пять тысяч рублей.

Канал отмечает, что врачи отправили потерпевшего на обследование, после чего своим ходом в Кемерово. Время было упущено, и медики глаз уже не спасли, пишет Mash Siberia.

Канал приводит слова матери несовершеннолетнего о том, что за все это время следователи не проверили камеры видеонаблюдения, не опросили свидетелей и не изъяли пулю на экспертизу.

Ранее в хакасском поселке пятиклассник зарядил пневматическую винтовку зубочисткой и выстрелил другу в глаз. Пострадавший ребенок был экстренно доставлен в офтальмологическую клинику.