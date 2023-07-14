СКР заинтересовался нелегальным моргом в Самаре СКР начал проверку сообщения о нелегальном морге в Самаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет начал проверку информации о нелегальном морге в самарском гараже, где тела умерших хранятся в магазинных холодильниках, сообщается на сайте ведомства. Руководителю регионального управления СКР поручено отчитаться о ее ходе перед главой СКР Александром Бастрыкиным.

В социальных медиа распространяется информация о том, что в одном из ритуальных агентств Самарской области тела умерших хранят в холодильном оборудовании, предназначенном для бытового использования, в ненадлежащих условиях. По данному факту следственными органами СК России по Самарской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении.

Главк МВД Самарской области в свою очередь начал процессуальную проверку, передает РИА Новости. Губернатор Дмитрий Азаров взял ситуацию на контроль.

О существовании морга в одном из самарских гаражей накануне рассказала блогер Ксения Штефан. Она опубликовала кадры, на которых видно, что тела умерших лежат в холодильниках, помеченных надписями «мясо» и «мороженое». В помещении также были гробы, кресты и венки. По словам Штефан, подобный «частный морг» в городе не один, есть еще по меньшей мере три.