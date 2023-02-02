Дело возбудили после пожара с семью погибшими в Севастополе

Фото: crim.sledcom

На месте крупного пожара в Севастополе

По факту крупного пожара в Севастополе возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального главка СКР. По последним данным, погибли семь человек, судьба еще пятерых остается неизвестной. Два человека госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает группа следователей и следователей-криминалистов, которую возглавляет руководитель главуправления СКР по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.

Возгорание произошло в ночь на 2 февраля в строительном модуле на Нефтяной улице, его площадь составила 200 кв. м. В бытовках проживали рабочие, занимавшиеся строительством трассы «Таврида». В момент возгорания там находились 185 человек, почти все они успели покинуть помещение.