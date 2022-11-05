СКР возбудил уголовное дело после гибели людей при пожаре в Костроме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По факту гибели людей в результате пожара в костромском кафе «Полигон» возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СКР. Ход расследования контролирует руководитель регионального СУ СК Денис Левченко. По последним данным, число погибших достигло 13 человек.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в кафе «Полигон», расположенном на улице Никитской в городе Костроме, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), — говорится в сообщении.

Пожар в кафе «Полигон» начался в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м, пожару был присвоен третий номер сложности. В борьбе с огнем были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Из здания эвакуировали 250 человек.

В МЧС России по Костромской области заявили, что в 04:23 пожар удалось локализовать. После этого на всей площади здания обрушилась кровля. В прокуратуре возможной причиной пожара назвали использование одним из посетителей пиротехники.