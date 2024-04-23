«Не фоткай — убью»: Герой России рассказал о нападении постояльца хостела СКР возбудил дело спустя год после драки мигранта с Героем России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на 69-летнего Героя России Евгения Черняева, о чем мужчина сообщил «360». Нападение произошло еще в 2023 году в Подмосковье. Тогда житель местного хостела едва не задавил его трактором, когда пенсионер пытался заснять неправильно припаркованную машину. Затем мигрант начал требовать от Черняева отдать ему телефон, повалил на асфальт и пытался вывернуть ногу.

Потом коленка и ступня долго заживали. Растяжение получилось. Запястья, фаланги пальцев, костяшки, локти, колени — все было повреждено, мясо торчало, — рассказал пострадавший.

Черняева и местных жителей деревни Вырубово возмущало, что жители хостела пренебрежительно относятся к мемориалу памяти воинов, участвовавших в Великой Отечественной войне. В частности, они парковали автомобили около памятника. По словам мужчины, напавший на него мигрант наклеил на свою «Газель» надпись «Не фоткай — убью».

Изначально полиция отказывалась возбуждать уголовное дело, но 22 апреля председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на этот инцидент. В тот же день старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Фигурантом дела стал гражданин Армении. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следователи допрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего.