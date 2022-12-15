СКР возбудил дело после смерти в больнице россиянки СКР возбудил дело из-за смерти в больнице Комсомольска-на-Амуре ожидавшей помощи россиянки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело возбуждено после смерти избитой пациентки, которая на кушетке несколько часов дожидалась лечения в больнице Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край), сообщила «Lenta.ru» со ссылкой на Следственный комитет. Женщину, избитую в подъезде, доставила скорая помощь .

Как установлено, причиной смерти женщины стала закрытая черепно-мозговая травма и желудочно-кишечное кровотечение, вызванное разрывом стенок полых органов, при этом длительное, критически важное время медпомощь пациентке не оказывалась. Пока в деле нет подозреваемых, — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что следователи в Тульской области проверяют информацию о неоказании помощи 11-летнему мальчику, заболевшему коронавирусом. Сообщается, что врач не приходил к ребёнку шесть дней, в итоге он оказался в реанимации.

В июне о наказании для врачей, не отправивших скорую помощь солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову, рассказал юрист Алексей Алешкин. Он уточнил, что им может грозить привлечение к уголовной ответственности за неоказание артисту надлежащей медицинской помощи. Максимальным наказанием станет ограничение свободы на срок до четырех лет, вместе с этим медикам могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.