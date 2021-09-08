СКР проверит ставропольского полковника после сообщений об особняке

В отношении замруководителя ставропольского управления Следственного комитета России полковника Анатолия Демина будет проведена служебная проверка. Об этом Lenta.ru сообщили в ведомстве.

Проверку поручил провести председатель СКР Александр Бастрыкин после появления в СМИ информации о роскошном особняке полковника.

По данным местных СМИ, 37-летний Демин живёт в доме, расположенном в престижном районе Ставрополя. Его общая площадь составляет 546 квадратных метров, кадастровая стоимость — 6,7 млн рублей. Также сообщается, что он сделал карьеру благодаря связям с семьей Арашуковых, обвиняемых в создании ОПГ и хищении 31 млрд рублей у «Газпрома».

Ранее в Ставропольском крае задержали 35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. У последнего нашли настоящий дворец с золотым унитазом. Задержанных обвиняют в коррупции.

На опубликованных в Сети фото видно, что Сафонов ни в чём себе не отказывал. Юзеры особенно отметили золотой унитаз и дизайн особняка в духе рококо. Некоторые даже пошутили, что в таком «дворце» могла бы находиться резиденция какого-нибудь монарха, однако в здании живёт «скромный» начальник УГИБДД по Ставрополью.