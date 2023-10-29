СКР показал кадры с места смертельного ДТП с участием подростка под Самарой

Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал в своем Telegram-канале видео с места ДТП с участием автомобиля, которым управлял подросток. Несовершеннолетний водитель и один из пассажиров погибли, еще три человека, находившиеся в машине, госпитализированы с травмами.

ДТП произошло минувшей ночь в Самарской области на автодороге «Автомагистраль центральная». По предварительным данным, подросток не справился с управлением автомобилем «Лада» и допустил наезд на земляную насыпь. Среди пострадавших в результате аварии также есть несовершеннолетние.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух лиц. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ход расследования контролирует глава СКР Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля Toyota насмерть сбил двух девочек 14 и 15 лет на пешеходном переходе в Ставропольском крае. Младшая из девочек скончалась на месте, а старшая — в больнице, куда ее успели доставить с места ДТП. По данным ГИБДД, водителя Toyota более 40 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Чаще всего его наказывали за превышение скорости.