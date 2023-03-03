Спасшего девочек под Брянском мальчика наградили медалью

Фото: avbogomaz/t.me

Александр Богомаз навестил в больнице мальчика Фёдора

Десятилетний мальчик Федор, получивший ранение при нападении на Брянскую область украинских диверсантов, награжден ведомственной медалью СКР, сообщается на сайте ведомства. Там отметили, что смелость и решительность мальчика спасла жизнь другим детям.

Фото: sledcomru/vk.com Медаль «Доблесть и отвага»

Ведомственной медалью «Доблесть и отвага» награжден 10-летний житель Брянской области Федор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что офицеры СКР окажут семье Федора всю необходимую помощь.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что навестил Федора в больнице. Он сообщил, что мальчик после операции по извлечению попавшей в него пули переведен в палату и держится мужественно. Губернатор похвалил мальчика за то, что тот вел себя как настоящий мужчина и пожелал ему скорейшего выздоровления. Он также заверил, что семье ребенка будет оказана всесторонняя поддержка.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин и сотрудники его администрации восхищены героизмом мальчика. По его словам, подвиг мальчика будет отмечен особо. Сенатор Ольга Ковитиди, в свою очередь, назвала Федора настоящим героем. Она отметила, что подвиг мальчика не оставят без внимания, его пригласят в Совет Федерации, чтобы вручить медаль.

Федор и еще две младшие девочки находились в одной из двух машин, которые обстреляли украинские диверсанты в селе Любечане. Водитель машины погиб, а раненый мальчик помог девочкам выбраться в безопасное место, а затем вместе с ними на попутной машине покинул место происшествия.