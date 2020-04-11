СКР начал проверку в больнице Уфы после выявления коронавируса

https://static.news.ru/photo/d4fb8d5c-7bf6-11ea-8c88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доследственная проверка началась в закрытой на карантин больнице города Уфы, где было выявлено массовое заражение врачей и пациентов коронавирусом.

Она проводится по факту возможного непринятия руководством медучреждения мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19.

Сотрудникам СКР предстоит установить все обстоятельства произошедшего и по возможности опросить руководителей больницы, персонал и пациентов. По результатам проверки будет дана правовая оценка, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в больнице находились 1,2 тысячи человек. Предварительно заражение COVID-19 подтверждено у 170 из них.

В России на сегодняшний день зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли — 106.

В мире насчитывается 1,7 млн инфицированных. Скончались около 103 тысяч человек, выздоровели — более 378 тысяч.