СКР начал проверку в больнице Уфы после выявления коронавируса

Доследственная проверка началась в закрытой на карантин больнице города Уфы, где было выявлено массовое заражение врачей и пациентов коронавирусом.
Она проводится по факту возможного непринятия руководством медучреждения мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19.
Сотрудникам СКР предстоит установить все обстоятельства произошедшего и по возможности опросить руководителей больницы, персонал и пациентов. По результатам проверки будет дана правовая оценка,
Ранее NEWS.ru писал, что в больнице находились 1,2 тысячи человек. Предварительно заражение COVID-19 подтверждено у 170 из них.
В России на сегодняшний день зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли — 106.
В мире насчитывается 1,7 млн инфицированных. Скончались около 103 тысяч человек, выздоровели — более 378 тысяч.
Добавьте наши новости в избранные источники