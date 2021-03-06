СКР начал проверку по факту нападения на журналиста в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/602b8e66-7e96-11eb-95d4-96000091f725_660.jpg Фото: Камера видеонаблюдения в кафе

Неизвестные злоумышленники попытались силой вывести на улицу корреспондента уральской редакции ИА REGNUM Дмитрия Красноухова. Инцидент произошёл в кафе «Вилка-Ложка» около театра оперы и балета в центре Екатеринбурга. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

По предварительным данным, инцидент произошёл поздно вечером 5 марта в кафе, в центре Екатеринбурга, когда несколько неизвестных мужчин попытались вывести журналиста на улицу. В ходе доследственной проверки выясняются все обстоятельства происшествия, — рассказал журналистам ИА REGNUM старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Проверку по факту произошедшего также проводят сотрудники уголовного розыска.

Два человека подошли к Красноухову, когда он сидел в кафе за столом. Один из них представился полицейским, на долю секунды показал какой-то документ, а затем попытался вытащить журналиста из-за стола. Мужчина грозил корреспонденту расправой и заявлял, что тот является «закладчиком». Ещё один злоумышленник держался на расстоянии. На шум пришли сотрудники кафе, после чего злоумышленники поспешили скрыться.

Как писал NEWS.ru, журналист Иван Голунов, которому полицейские подбросили наркотики в 2019 году, опубликовал видеозапись с хронологией своего задержания. На кадрах видно, как к представителю прессы подбегает один из теперь уже бывших силовиков, хватает его за рюкзак, а другой рукой что-то подбрасывает.