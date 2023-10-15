Скорая с пожилой пациенткой перевернулась в ДТП в Комсомольске-на-Амуре

Фото: genproc.gov.ru

Скорая с пожилой пациенткой в салоне перевернулась из-за столкновения с внедорожником в Комсомольске-на-Амуре, три человека пострадали, сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края. По данным РИА Новости, пенсионерка получила травму позвоночника, а предполагаемый виновник аварии утверждает, что не заметил машину экстренной службы.

В результате аварии пострадали водитель автомобиля, фельдшер и пожилая женщина, которую доставляли в медицинское учреждение. Пострадавшие госпитализированы, — говорится в сообщении.

По словам представителя краевой прокуратуры, фельдшер скорой помощи получила ушибы лица и проходит лечение амбулаторно, а пациентку госпитализировали.

Бабушку везли в больницу, когда со скорой столкнулся внедорожник Toyota Land Cruiser. От удара медмашина завалилась на бок, пенсионерка получила травму позвоночника, фельдшер — ушибы лица. Пострадавшую госпитализировали, медработник лечится амбулаторно, — сообщил собеседник агентства.

Авария произошла днем 14 октября. По предварительной версии ГИБДД, 36-летний водитель внедорожника при повороте не пропустил скорую. Мужчина утверждает, что не заметил авто, несмотря на то что оно двигалось с включенной сигнализацией.

Ранее в октябре фельдшер пострадал при столкновении каршерингового авто со скорой в Москве. Всего участниками этого ДТП оказались три машины, одна из которых вылетела за бордюр и пробила ограждение.