Скорая помощь потеряла психбольного рецидивиста в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

В Санкт-Петербурге осужденного за разбой мужчину везли в карете скорой помощи на принудительное лечение, однако по пути следования ему удалось сбежать, пишет «Фонтанка» в Telegram-канале. Признанного невменяемым теперь разыскивает полиция. На беглеце была надета пижама синего цвета и резиновые ботинки. Из особых примет у него на руке имеется татуировка в виде штрихкода.

Как уточняет издание, в криминальной биографии психически нездорового беглеца числятся приговоры за неоднократные кражи и связанные с наркотиками преступления. Избежать поездки в больницу на принудительное лечение ему удалось днем 20 октября.

Ранее в Свердловской области суд отправил на принудительное лечение 70-летнюю женщину, которая сбросила с балкона второго этажа своего трехлетнего правнука. У женщины выявили психическое расстройство, она не могла отвечать за собственные действия, при этом в момент преступления была в состоянии алкогольного опьянения. Пенсионерка посадила мальчика на подоконник и вытолкнула его наружу. Ребенок упал с высоты 4,9 метра. Пострадавшего доставили в центральную больницу, где ему диагностировали черепно-мозговую травму, ссадины лица, носа и мягких тканей грудной клетки.