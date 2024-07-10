Скорая помощь попала в ДТП в центре Рязани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Скорая помощь попала в ДТП в центре Рязани, травмы получили водитель и трое медиков, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции. Скорая помощь столкнулась с автомобилем Kia Rio на улице Есенина. Пострадавших участников ДТП доставили в медицинское учреждение.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются, — говорится в сообщении.

Накануне люди погибли и пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки Рыбное — Рязань и грузового автомобиля на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области. Количество человек, получивших травмы, в том числе смертельные, не уточняются.

6 июля пять человек, среди которых девятилетний ребенок, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Рязанской области. Трагедия произошла поздно вечером на 331-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском районе.

Ранее люди погибли в ДТП с пассажирским микроавтобусом на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области. В автобусе находились семь человек, пять из которых погибли, двое помещены в областную больницу в Мелитополе. Известно, что все они ехали на операцию в сопровождении специалистов. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.