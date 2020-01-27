https://static.news.ru/photo/61058592-40aa-11ea-828f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Челябинске скорая помощь не приехала к 4-летнему мальчику с открытым переломом. Родители ребёнка ждали помощи более 40 минут. Об этом сообщает челябинский портал 74.ru.

Отмечается, что отец ребёнка позвонил в скорую помощь в 20.43. Диспетчер службы рекомендовала не ждать медицинской помощи, а поехать самостоятельно в больницу на такси. Через час, после звонка в скорую, родители доставили мальчика в больницу на такси.

В 20.44 вызов скорой все-таки был принят. Через 10 минут мужчина позвонил по номеру 112, чтобы уточнить вызов, поскольку рука у ребенка от кисти до локтя был изогнута, и он кричал от боли. «Через 12 минут по тому же номеру говорят: «Звоните в 103». Там отвечают: «Машина не расписана на вас», — сообщили на сайте.

Мэрия Челябинска прокомментировала, что в соответствии с указом Минздрава России, перелом руки не входит в первую категорию медицинской помощи. В таких случаях вызов передают в «неотложку», время прибытия которой около двух часов, сообщил портал.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Омске пьяный травматолог отказался принимать пациентов с переломами и уволился. В тот же городе, медицинский персонал городской больницы не стал делать перевязку пациенту, в итоге процедуру провёл сын пациента.