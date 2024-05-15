Скончался заслуженный артист России Вячеслав Гостищев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове на 92-м году жизни скончался заслуженный артист России Вячеслав Гостищев, сообщили в Ростовском государственном музыкальном театре, где он служил с 1993 года. Как отмечается, Гостищев был одним из самых известных актеров ростовской оперетты.

С прискорбием сообщаем, что сегодня скончался артист вокальной труппы заслуженный артист России Вячеслав Григорьевич Гостищев, — говорится в сообщении.

За свою творческую жизнь Гостищев исполнил более 100 ролей в опереттах отечественных и зарубежных композиторов. Он обладал блестящим актерским талантом и прекрасными вокальными данными. Это позволяло ему создавать на сцене яркие и запоминающиеся образы, отметили в театре.

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