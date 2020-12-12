Скончался спикер парламента Алтая Владимир Тюленин

https://static.news.ru/photo/fdbab980-3cf7-11eb-a5e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Председатель Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюленин ушёл из жизни, сообщили в парламенте региона.

Как отметили в Госсобрании, причины смерти Тюленева неизвестны. Коронавирусом спикер переболел ещё в июле 2020 года, заразившись от своего помощника, передаёт «Интерфакс».

Да, это правда, Владимир Николаевич скончался... Мы ничего пока сами не знаем, экстренно едем на работу, — цитирует агентство слова своего собеседника.

По информации ТАСС, у мужчины остановилось сердце. При этом в пятницу, 11 декабря, он участвовал в сессии Госсовета.

Тюленин возглавлял Эл Курултай на протяжении двух последних созывов. Ему было 66 лет, 14 декабря, в понедельник, исполнилось бы 67.

Как писал NEWS.ru, президент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), четвёртый ректор МИФИ, российский физик Борис Оныкий умер на 82-м году жизни. Оныкий возглавлял МИФИ на протяжении десяти лет — с 1997 по 2007 год.