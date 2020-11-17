Скончался глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе

https://static.news.ru/photo/2baf0ace-28a5-11eb-80bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Совет министров Республики Крым

Руководитель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе ушёл из жизни в возрасте 67 лет. Об этом сообщил бывший министр информации и связи республики Сергей Зырянов.

Григорий Адольфович, светлая память, — написал Зырянов в Facebook.

Подробности случившегося пока неизвестны, причины смерти Иоффе не называются. Вместе с тем, как сообщает РИА Новости, информацию о кончине главы крымской ОП подтвердили в республиканском Госсовете. Уточняется, что Григорий Иоффе скончался в ночь на вторник 17 ноября.

Григорий Иоффе возглавил Общественную палату Крыма в 2014 году. Ранее он занимал пост заместителя председателя Верховного Совета Крыма. Иоффе также был известен как журналист, в 2003 году он был признан заслуженным журналистом Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юрий Черкасов скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил театр Моссовета, где служил артист. Отпевание прошло в столичном храме Мучеников Флора и Лавра на Зацепе. Юрий Черкасов был принят в труппу Моссовета 30 лет назад после окончания ГИТИСа.