Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев

Фото: Константин Ившин/РИА Новости

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководителя региона. Соловьев руководил регионом с 2014 по 2017 год.

На 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртской Республики Александр Васильевич Соловьев. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики приносит глубокие соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее на 78-м году жизни скончался актер Валерий Громовиков, известный благодаря ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь», «Не родись красивой» и «Счастливы вместе». Всего в послужном списке Громовикова значатся более 160 фильмов и сериалов.

До этого в Москве на 63-м году жизни умер актер Николай Шатохин, запомнившийся зрителям по ролям в сериалах «Каменская» и «Склифосовский». Артист скончался в больнице из-за COVID-19.

Ранее на 74-м году жизни умер советский актер Олег Севастьянов, сыгравший в телефильмах «Бронзовая птица» и «12 стульев». Артист скончался 10 мая 2023 года, причина его смерти не сообщалась.