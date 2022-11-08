Скончалась женщина, пострадавшая при стрельбе в школе Ижевска В Москве скончалась 67-летняя женщина, пострадавшая при стрельбе в ижевской школе

Фото: vk.com/typical_izhev/Global Look Press

Автомобили экстренных служб у школы № 88 Ижевска

Женщина, пострадавшая при стрельбе в школе № 88 в Ижевске в сентябре, скончалась в московской клинике, сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии. Таким образом, число жертв инцидента увеличилось до 18 человек.

Сегодня в Москве скончалась женщина, пострадавшая при стрельбе в школе № 88 города Ижевска. Она была доставлена спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ им. Вишневского в тяжелом состоянии. Врачи все это время боролись за ее жизнь, но спасти пациентку не удалось, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницах продолжают находиться четыре ребенка.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, житель этого города Артем Казанцев, который, как выяснилось следом, был сторонником идеологии «Колумбайн» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена). Расстреляв школьников и учителей, он покончил с собой. На тот момент в результате нападения погибли 17 человек, 11 из них — дети. Часть пострадавших решили перевезти в Москву спецбортом МЧС.

В результате расследования был задержан директор частной охранной организации «Щит», отвечавшей за безопасность в школе. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух или более лиц).