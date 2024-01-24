Скользкая дорога свела грузовики и легковушки в массовой аварии Трассу «Нарва» перекрыли в сторону Петербурга из-за массового ДТП

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Движение на участке дороги А-180 «Нарва» временно перекрыли в сторону Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По ее данным, причиной стало столкновение нескольких легковых и грузовых авто.

Движение по участку дороги А-180 «Нарва» перекрыто в сторону Петербурга в связи с ДТП. По предварительным данным, около 09:00 24 января на 43-м км федеральной дороги А-180 «Нарва» (н. п. Кипень) в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием нескольких легковых и грузовых автомобилей, — уточнили в управлении.

Информации о пострадавших не поступало. По предварительной версии, ДТП спровоцировала скользкая дорога. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленинградской области под Выборгом из-за скользкой дороги перевернулся школьный автобус с детьми, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и области. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на дороге Пески — Сосново — Подгорье.

Водитель транспортного средства не смог справиться с управлением из-за гололедицы. Автобус съехал в кювет, после чего перевернулся. В момент аварии в салоне находилось восемь несовершеннолетних. Никто из пассажиров не пострадал.