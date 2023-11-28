Склады контрафактной обуви известных брендов нашли под Владимиром РБК: под Владимиром нашли склады поддельной обуви Puma, Nike и других брендов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности РФ обнаружили во Владимирской области производство и склады с контрафактной обувью Adidas, Nike, Reebok, Puma и New Balance. Как сообщает РБК, в общей сложности силовики изъяли порядка 640 тысяч пар поддельных кроссовок. Возбуждены два уголовных дела. По версии следствия, обувь производили в городе Гусь-Хрустальном без согласия правообладателя.

По данным издания, склады с продукцией, которая имеет признаки контрафакта, нашли в октябре. В деревне Вашутино полицейские выявили производственный цех, откуда изъяли около 40 тысяч пар спортивной обуви Puma и New Balance и еще порядка 100 тысяч пар кроссовок Nike, Adidas и Ecco. В городе Лакинске правоохранители обнаружили складские помещения, где находилось еще около полумиллиона пар кроссовок тех же производителей. Спустя несколько дней после обнаружения контрафакта склады с обувью оказались пустыми.

Следователи возбудили два уголовных дела по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Максимальное наказание за совершенное деяние составляет до четырех лет лишения свободы.

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