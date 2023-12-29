Склад загорелся в подмосковном Егорьевске

Фото: МЧС РФ

Пожар произошел на складе в городе Егорьевске Московской области, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по региону. Площадь возгорания составила 350 кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В 09:10 от очевидца на ЦППС Егорьевского МПСГ поступило сообщение о возгорании в нежилом строении по адресу: г. о. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, стр. 1, складское помещение. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение складского здания и материала на открытой площадке, — заявили представители ведомства.

К тушению пожара задействовали 10 единиц техники и 36 человек личного состава. В настоящее время возгорание локализовано.

Накануне в московском районе Бибирево произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома на Алтуфьевском шоссе. По предварительной информации, загорелось помещение на 18-м этаже. В результате пожара погиб 51-летний мужчина, он скончался в машине скорой помощи. Причины возгорания неизвестны, проводится расследование.

До этого загорелась квартира жилого дома на Чертановской улице на юге Москвы. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.