Склад Wildberries закрыли после обнаружения трупа В Екатеринбурге закрыли склад Wildberries, где нашли труп сотрудницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге склад Wildberries на Перспективной улице закрыли после трагической смерти 27-летней сотрудницы, сообщает URA.RU со ссылкой на представителя маркетплейса. Девушка упала со стеллажа и получила смертельные травмы.

После произошедшего ночью инцидента склад на Перспективной был закрыт. Говорят, что закрытие будет продолжаться до окончания проверки техники безопасности, ожидается, что до 18 мая, — говорится в сообщении.

Как сказал работник, на складе в момент происшествия работали несколько сотен человек, которых быстро эвакуировали. Людей оперативно проверяли на охранном посту и отправляли в раздевалку за вещами, отметил мужчина.

Собеседник агентства сказал, что персоналу не говорят, когда откроется склад. Сотрудники обеспокоены, так как у многих из них есть кредиты и ипотеки. В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Ранее жительницу Москвы закрыли в пункте выдачи заказов маркетплейса Wildberries из-за отказа платить штраф. По данным СМИ, 32-летняя женщина оформила возврат сумок, после чего сотрудники ПВЗ начали требовать от нее заплатить штраф в размере 108 тысяч рублей. Владелец пункта выдачи связался с москвичкой и попросил ее прийти к ним. Когда девушка пришла, местные работники закрыли входную дверь.