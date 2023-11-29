Склад в Ярославле горит на площади 1500 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар возник на складе в Ярославле, сообщает пресс-служба МЧС России. Огонь распространился на площади 1500 квадратных метров.



Вспыхнуло здание на проспекте Октября, 78. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций. На месте работают 68 специалистов МЧС и 23 единицы техники. Информации о пострадавших нет.

Как рассказали очевидцы ярославскому порталу «76.ru», на месте были слышны хлопки. Отмечается, что на происшествии работают восемь автоцистерн. К месту возгорания подъехала машина реанимации.

Накануне вечером склад игрушек загорелся в деревне Сосенки в Новой Москве. Возгорание тушили 22 специалиста МЧС России и восемь единиц техники. Здание горело на площади 100 квадратных метров. Пожарные оперативно его ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого на Челябинском тракторном заводе, где во времена Великой Отечественной войны производили танки КВ-1, произошел сильный взрыв. Очевидцы опубликовали в Сети видео с места происшествия. На кадрах видно, как в небо взметнулся огромный огненный гриб.

Пресс-служба управления МЧС по Челябинской области сообщила, что причиной взрыва стало возгорание трансформатора. Информации о пострадавших или жертвах не поступало.