Склад с зерном загорелся в Оренбургской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар охватил склад с зерном в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь тушат 32 человека и 15 единиц техники.

В Оренбургской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. По уточненной информации, в поселке Красноярский горит одноэтажный склад на территории фермерского хозяйства. Площадь пожара — 3600 квадратных метров, — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жительница подмосковного Красногорска подожгла дом, в котором находились ее родители. В пожаре погибла она сама и ее мать, главе семейства удалось спастись. Все выходы оказались заблокированы огнем, поэтому мужчине пришлось пробраться на балкон и спрыгнуть со второго этажа. По его словам, женщина употребляла запрещенные вещества. В момент пожара она также находилась в состоянии наркотического опьянения.

Также 11 декабря в Москве сотрудники МЧС потушили пожар, возникший в здании Российской государственной библиотеки в Москве. Возгорание началось на кровле здания, его площадь составила примерно пять квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Предполагается, что причиной пожара стал невыключенный обогреватель, однако точная причина будет установлена позже.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.